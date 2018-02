Campeã da natação se aposenta e desiste do bi olímpico Luo Xuejuan, a única nadadora chinesa a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, abandonou a carreira devido a problemas cardíacos, anunciaram nesta terça-feira dirigentes esportivas do país. Luo, de 23 anos, venceu os 100 metros peito em Atenas, e no mês passado já havia ficado de fora da equipe chinesa que participou dos Jogos Asiáticos de Doha, no Catar. Nos últimos meses haviam sido divulgadas muitas informações desencontradas que citavam problemas e saúde e falta de treinos. Em recentes declarações à imprensa, a campeã chegou a dizer que participaria da Olimpíada de Pequim, em 2008. "Como campeã olímpica e mundial, darei minha contribuição", disse. Sem apresentar detalhes sobre os problemas cardíacos de Luo, funcionários ligados à natação disseram que o problema não lhe permitia competir, mas que não alteraria sua rotina diária. O programa de natação da China foi alvo de uma série de denúncias de doping na década de 1990, sendo que 32 atletas foram considerados culpados por uso de substâncias proibidas. A ausência de Luo, que foi bicampeã mundial nos 50 e 100 metros peito, em Fukuoka, em 2001, e Barcelona, dois anos depois, é um golpe na pretensão chinesa de terminar a Olimpíada com o maior número de medalhas de ouro.