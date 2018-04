Campeã da Volta da Pampulha, Joziane da Silva mira São Silvestre

Sem uma corredora da casa no lugar mais alto do pódio desde 2006, o Brasil aposta suas fichas em Joziane da Silva Cardoso na prova feminina da Corrida de São Silvestre, no dia 31. A catarinense chega a São Paulo embalada pelas vitórias na Volta da Pampulha, em Belo Horizonte, e na Meia Maratona, na capital paulista.

Os triunfos deixam Joziane em condição de favorita porque as brasileiras raramente obtêm bons resultados nestas provas. A corrida mineira não tinha uma representante da casa na primeira colocação desde 2006. Lucélia Peres foi a última vencedora das duas provas, a mineira e a disputada no dia 31. Na Meia Maratona, somente uma brasileira havia vencido antes de Joziane.

Por tudo isso, a corredora de Santa Catarina se tornou candidata natural a obter o melhor resultado entre as brasileiras na São Silvestre. "Este ano ela venceu a Meia Maratona de São Paulo, que só uma brasileira tinha vencido até então, ficou em quarto lugar na Meia do Rio e venceu a Pampulha espetacularmente. Essas coisas não acontecem por acaso", comenta o treinador de Joziane, Henrique Viana.

A vitória na Pampulha aconteceu no início do mês e nem estava na programação da atleta. Ela disputou a competição apenas para ganhar ritmo, visando a São Silvestre. A preparação foi realizada na altitude de Campos do Jordão.

"Ela está em um grupo de atletas que responde muito bem ao estresse físico do treino na altitude, com um crescimento muito grande e muito rápido. Por isso previ que ela iria correr muito bem na Pampulha e prevejo que vai estar melhor ainda para a São Silvestre", diz o técnico.