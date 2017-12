Campeã do Ironman pega no anti-doping A alemã Nina Kraft, vencedora do Ironman do Havaí, realizado no dia 17 de outubro, teve resultado positivo para EPO (Eritropoietina), substância usada para melhorar a resistência e o desempenho, segundo informou o diário Frankfurter Allgemeine Zeitung. Segundo o jornal, Nina Kraft reconheceu o doping. "Fiz uma bobagem", declarou a atleta de 35 anos. A União de Triatlo da Alemanha anunciou o doping de um atleta em seu site na internet, mas não confirmou o nome. O vice-presidente da entidade, Martin Bentele, admitiu para o jornal que a atleta era Nina Kraft, que pode ser suspensa por dois anos.