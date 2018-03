Campeã em Doha, Pliskova reduz diferença para líderes do ranking da WTA

Serena não joga desde que conquistou o título do Aberto da Austrália, em janeiro, e segue em primeiro lugar, com 7.780 pontos. Kerber perdeu na primeira rodada de Doha e ficou estacionada em 7.115 pontos, enquanto Pliskova chegou a 5.640. Distanciou-se da romena Simona Halep, que vinha na sua cola e continua no quarto lugar.

Até a 14.ª colocada, não houve alteração de posições no ranking divulgado nesta segunda-feira. A primeira a subir foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Vice em Doha, ela ganhou três lugares e agora é a 15.ª. Enquanto isso, a suíça Timea Bacsinszky caiu dois postos ao ser eliminada na estreia e aparece em 17.º lugar.

Semifinalista em Doha, a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica no Rio-2016, subiu do 47.º para o 42.º lugar. Já a norte-americana Lauren Davis, que começou sua campanha no Catar no qualifying e chegou até a semifinal, agora é a 46.ª, ganhando nove lugares.

Entre as brasileiras, nova mudança no posto de número 1 do País. Paula Gonçalves teve descontados os pontos que conseguiu ao alcançar as quartas de final do Rio Open no ano passado e despencou do 160.º para o 189.º lugar.

Assim, a melhor brasileira do ranking agora é Bia Haddad Maia, a 183.ª colocada. Teliana Pereira aparece no 184.º lugar, também à frente de Paula. Distante delas, Laura Pigossi é a 442.ª.

CONFIRA O RANKING ATUALIZADO DA WTA:

1) Serena Williams (EUA), 7.780 pontos

2) Angelique Kerber (ALE), 7.115

3) Karolina Pliskova (RCH), 5.640

4) Simona Halep (ROM), 5.172

5) Dominika Cibulkova (ESQ), 5.150

6) Agnieszka Radwanska (POL), 4.915

7) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.720

8) Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.915

9) Madison Keys (EUA), 3.897

10) Johanna Konta (GBR), 3.705

11) Petra Kvitova (RCH), 3.415

12) Venus Williams (EUA), 3.280

13) Elina Svitolina (UCR), 3.050

14) Carla Suárez Navarro (ESP), 2.625

15) Caroline Wozniacki (DIN), 2.540

16) Elena Vesnina (RUS), 2.455

17) Timea Bacsinszky (SUI), 2.407

18) Victoria Azarenka (BLR), 2.161

19) Samantha Stosur (RCH), 2.120

20) Barbora Strycova (RCH), 2.050

183) Bia Haddad Maia (BRA), 296

184) Teliana Pereira (BRA), 291

189) Paula Gonçalves (BRA), 287