Campeã em Sydney, Konta assume nono lugar na WTA e iguala melhor ranking Campeã do Torneio de Sydney no fim de semana, na Austrália, a britânica Johanna Konta aparece como nona colocada no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) divulgado nesta segunda-feira. Assim, ela igualou sua melhor colocação na lista, alcançada durante uma única semana em outubro do ano passado.