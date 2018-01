Campeã, Kuznetsova fica entre as 10 melhores do ranking A russa Svetlana Kuznetsova subiu quatro posições e entrou no "top 10" no ranking mundial feminino divulgado na manhã desta segunda-feira pela Associação das Tenistas Profissionais (WTA). Com a vitória sobre Maria Sharapova Kuznetsova encerrou um jejum de quase dois anos sem títulos - o último fora em agosto de 2004 no Aberto dos Estados Unidos. Ela já soma seis conquistas na carreira. No topo do ranking sem alterações. Amelie Mauresmo segue na frente seguida pelas belgas Kim Clijsters e Justine Henin-Hardenne. Maria Sharapova manteve a quarta posição à frente de Lindsay Davenport. Veja a pontuação das 20 primeiras colocadas: 1 - Amelie Mauresmo (FRA) - 3511 2 - Kim Clijsters (BEL) - 2941 3 - Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2858 4 - Maria Sharapova (RUS) - 2753 5 - Lindsay Davenport (EUA) - 2524 6 - Mary Pierce (FRA) - 2436 7 - Nadia Petrova (RUS) - 2198 8 - Elena Dementieva (RUS) - 2086 9 - Patty Schnyder (SUI) - 1906 10 - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 1416 11 - Venus Williams (EUA) - 1335 12 - Anastasia Myskina (RUS) - 1292 13 - Francesca Schiavone (ITA) - 1252 14 - Nicole Vaidisova (CHE) - 1124 15 - Daniela Hantuchova (SVK) - 1005 16 - Anna-Lena Groenefeld (ALE) - 996 17 - Elena Likhovtseva (RUS) - 969 18 - Ana Ivanovic (SER) - 954 19 - Flavia Pennetta (ITA) - 923 20 - Dinara Safina (RUS) - 902 158 - Maria Fernanda Alves (BRA) - 176,5