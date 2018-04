Campeã de snowboard morre após ser atingida por avalanche na Suíça

A polícia suíça confirmou nesta terça-feira que Estelle Balet, campeã mundial de snowboard, morreu após ser atingida por uma avalanche nos Alpes suíços. As autoridades confirmaram que a tragédia envolvendo a atleta suíça de 21 anos ocorreu enquanto ela participava da gravação de um vídeo nesta manhã em um local do sul do País, que fica perto da fronteira com a Itália e a França.

Na hora do acidente, Balet era seguida por outro snowboarder, que acabou não sendo atingido pela avalanche. Por meio de um comunicado, a polícia disse que os socorristas conseguiram localizá-la após ela ser coberta pelo grande volume de neve que se moveu na montanha, mas ela não resistiu as ferimentos e acabou morrendo no próprio local.

Dona de dois títulos mundiais na categoria Freeride, Balet usava um equipamento de segurança especial, mas o mesmo não foi suficiente pata salvá-la. A polícia informou que abriu uma investigação para apurar as causas do acidente.

A atleta, que fazia parte da equipe Swatch de snowboard, havia conquistado pela segunda vez consecutiva o Freeride World Tour no último dia 4, em Verbier, na Suíça.