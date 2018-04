Campeã mundial, nadadora chinesa é punida por doping

Li Zhesi deu positivo em exame antidoping realizado em março de 2012, fora do período de competição. O resultado do teste foi revelado semanas antes do começo dos Jogos de Londres, o que a deixou fora da última edição da Olimpíada.

Aos 14 anos, Li Zhesi nadou o estilo livre na equipe de revezamento 4x100 metros medley da China que bateu o recorde mundial e venceu a prova no Mundial de Esportes Aquáticos de 2009, em Roma. Essa marca foi quebrada pelos Estados Unidos nos Jogos de Londres.

A chinesa também faturou a medalha de prata na mesma prova no Mundial de 2011, disputado em Xangai, além de ter conquistado o ouro nos 50 metros livre dos Jogos Asiáticos de 2010, realizados em Guangzou.