Campeã mundial no atletismo, fundista sueca é pega no doping Abeba Aregawi, fundista nascida na Etiópia, mas que compete pela Suécia, é a protagonista do mais recente caso de doping do atletismo de altíssimo rendimento. A corredora de 25 anos, campeã mundial em 2013, testou positivo para substância proibida durante um teste fora de competições promovido pela Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF), que não deu maiores detalhes sobre o resultado do exame.