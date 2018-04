Campeã mundial, Roseli larga loja e volta a treinar boxe A vida de Roseli Feitosa sofreu mais uma reviravolta. A boxeadora, que tem apenas 24 anos, passou de campeã mundial em 2010 a derrotada na primeira luta da Olimpíada de Londres. Depois disso, foi excluída da seleção, vencida na final do Brasileiro, pega no doping, suspensa por um ano e punida com a perda da Bolsa Atleta até virar lojista na Oscar Freire pra se sustentar.