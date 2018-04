Campeã olímpica do heptatlo anuncia primeira gravidez

Casada desde o ano passado com o namorado de longa data Andy Hill, Ennis-Hill afirmou que a gravidez foi inesperada, mas recebida com muita alegria. E que o seu calendário de competições para 2014 já foi completamente modificado.

"Meus planos para 2014 foram completamente mudados, mas depois do susto inicial com a novidade, tenho certeza que vou retornar ao atletismo assim que o nosso beber nascer e estarei pronta para uma segunda medalha de ouro no Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Esse desafio realmente me emociona muito", afirmou a britânica, confiante em mais uma conquista olímpica.

Depois que ganhou o ouro em Londres, Jessica Ennis-Hill não pôde participar de competições importantes. Isso porque no ano passado sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e ficou de fora do Mundial de Atletismo de Moscou, na Rússia, realizado no mês de agosto.