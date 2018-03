Campeã olímpica dos 100m com barreiras em Pequim-2008 é suspensa por doping

Campeã olímpica dos 100 metros com barreiras nos Jogos de Pequim-2008, a norte-americana Dawn Harper-Nelson foi flagrada em exame antidoping e ficará suspensa por três meses, informou a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA, na sigla em inglês).

Sua amostra detectou a presença de hidroclorotiazida, proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada). Trata-se de um medicamento diurético, que pode mascarar a ingestão de outras substâncias. O teste que flagrou o doping foi realizado fora de competições. Segundo a USADA, a punição teve início no dia 1º de dezembro.

De acordo com a entidade, a atleta explicou que consumiu o diurético sob orientação médica por conta de um problema de hipertensão. "Harper-Nelson afirmou que se esforçou para evitar qualquer substância proibida, mas acabou não tendo sucesso", informou a USADA, em nota.

Após ser campeã olímpica em Pequim-2008, Dawn Harper-Nelson conquistou a medalha de prata na mesma prova em Londres-2012. No ano passado, nos Jogos do Rio-2016, ela foi eliminada na semifinal dos 100 metros com barreiras.