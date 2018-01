Campeã olímpica é pega novamente no exame antidoping A atleta russa Natalia Sadova, de 33 anos, campeã olímpica no lançamento de disco nos Jogos de Atenas, em 2004, foi pega no exame antidoping pelo uso de anabolizantes. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela Comissão Antidoping da Rússia. O exame em que a atleta foi pega foi realizado em 28 de maio, quando Sadova participou de uma competição na sua modalidade em Hengelo, na Holanda. Essa é a segunda vez que a russa é pega no doping. Em 2001, Sadova utilizou cafeína no Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá - a cafeína foi retirada posteriormente da lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping (AMA).