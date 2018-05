Campeã olímpica em 2008, Maurren Maggi se despede do atletismo

Em agosto passado, Maurren Maggi foi contemplada mais uma vez com a Bolsa Pódio, do governo federal, e negou, à reportagem da Agência Estado, que estivesse aposentada como atleta. Neste domingo, deu um "salto de despedida" num evento organizado pela Rede Globo, onde, desde o ano passado, ela já é comentarista.

O último salto da carreira de Maurren Maggi, campeã olímpica do salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, aconteceu na abertura do chamado "Super Salto", torneio amistoso realizado na Praça Mauá, na zona portuária do Rio.

"A sensação é um pouco de desespero. Eu tô encarando tudo como uma festa linda", disse ela, antes de simular um salto. Maurren deu um passo além da tábua e se jogou na caixa de areia, apenas para se despedir.

Em agosto, Maurren renovou até a próxima Olimpíada sua Bolsa Atleta, no valor de R$ 3,1 mil mensais, cujo requisito obrigatório é "continuar treinando e participando de competições internacionais".

Em contato com a reportagem à época, Maurren negou que esteja aposentada. "Eu não parei, estou parando", disse a atleta, que em 2015 participou de apenas duas competições, a última delas em março. A saltadora chegou a se inscrever para o Troféu Brasil de Atletismo, mas não competiu, alegando contusão.