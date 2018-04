Campeã olímpica, lituana do Flamengo se diz ansiosa para estreia no Maria Lenk

O Flamengo terá um reforço de peso para a disputa do Troféu Brasil - Maria Lenk. Trata-se da lituana Ruta Meilutyte, campeã olímpica dos 100 metros peito nos Jogos de Londres-2012. Uma das apostas do clube carioca para fazer bonito na piscina do Maria Lenk, Meilutyte se diz ansiosa para voltar a competir na cidade que sediou a última Olimpíada.

+ Tentando reerguer CBDA, nova gestão aposta em maratona aquática no Maria Lenk

"Estou muito animada para representar o Flamengo e voltar ao Rio de Janeiro, então venham dar um 'olá' no Troféu Brasil. Mal posso esperar para vê-los lá!", afirma a nadadora de apenas 21 anos, que faturou a medalha de ouro em Londres quando tinha apenas 15 anos. Além disso, ela é atual recordista mundial dos 100m peito em piscina curta (de 25 metros).

No Rio-2016, ela passou em branco, sem pódios. Menos de um ano para os Jogos Olímpicos disputados no Brasil, ela sofreu uma lesão que exigiu uma cirurgia no cotovelo, o que atrapalhou sua preparação para a Olimpíada.

Tentando recuperar sua melhor forma técnica, ela é uma das esperanças de medalha do Flamengo. "Ter uma atleta recordista mundial e campeã olímpica é um grande incentivo para os atletas e comissão técnica. Todo campeão olímpico tem algo de muito especial que o levou a chegar nesse seleto grupo e nossos atletas terão a grande oportunidade de observar e aprender muito com a Ruta", afirmou Edson Terra, gerente de esportes aquáticos do Flamengo.

Na piscina de 50 metros do Parque Aquático Maria Lenk, a atleta da Lituânia vai nadar, além dos 100m peito, os 50m peito e os 200m do mesmo estilo. Após a realização da maratona aquática, de 10km na manhã de domingo, o Troféu Brasil - Maria Lenk terá início na piscina nesta terça-feira, com fim no sábado.

As provas eliminatórias serão realizadas sempre pela manhã, a partir das 9h30. As finais acontecerão a partir das 18 horas, de terça até sábado.