Campeã olímpica não fez antidoping A russa Irina Korzhanenho, ganhadora da medalha de ouro na prova do arremesso do peso no torneio olímpico da modalidade nos Jogos de Atenas não passou pelo controle antidoping. A informação foi dada neste domingo por Arne Lyunqvist, da comissão médica do Comitê Olímpico Internacional.