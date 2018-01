Campeã olímpica presa por fraudar cassinos A campeã olímpica de ginástica rítmica, a russa Vera Shimanskaya , foi detida pela polícia espanhola acusada de fraudar cassinos. Com a ajuda de seu namorado, identificado apenas como V.L., a ginasta marcava as cartas do jogo e conseguia ganhar entre 6 mil e 9 mil euros por noite de forma fraudulenta em cassinos na região mediterrânea. Shimanskaya - que conquistou a medalha de ouro em Sydney-2000 na prova de ginástica rítmica por equipes, e que em 2001 foi duas vezes campeã da Europa - foi detida na terça-feira e acabou sendo liberada hoje depois do pagamento de uma fiança de 3 mil euros. As investigações começaram no mês de agosto, quando a Guarda Civil foi informada sobre a existência de duas pessoas que poderiam estar efetuando fraudes em diferentes cassinos da província de Valência. Os agentes montaram uma rede de informações em várias casas de jogos e conseguiram deter os dois nas imediações de um hotel de Sagunto (Valência). No momento da prisão, a Guarda apreendeu 8 mil euros com o casal.