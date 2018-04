Campeã olímpica vence e bate recorde da Maratona de Tóquio

A japonesa Mizuki Noguchi, atual campeã olímpica, venceu a Maratona de Tóquio, disputada neste domingo, com uma marca de 2h21min37s e estabeleceu o novo recorde da prova. O anterior estava em poder da também japonesa Eri Yamaguchi, que fez 2h22min12s na edição de 1999. A queniana Salina Kosgei terminou em segundo lugar, com 2h23min31s, enquanto a italiana Bruna Genovese foi a terceira (2h27min35s) O resultado também deu a Noguchi a honra de ser a segunda atleta a vencer as três grandes maratonas japonesas: Tóquio, Osaka e Nagóia. A outra é a alemã Katrin Dorre.