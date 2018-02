Campeã, visitante Croácia abre 2 a 0 na Áustria pela Davis Atual campeã da Copa Davis de tênis, a Croácia venceu os dois primeiros jogos contra a Áustria nesta sexta-feira, primeiro dia de confrontos do Grupo Mundial. Mesmo jogando como visitantes, Mario Ancic bateu Jurgen Melzer por 3 a 2, em uma virada emocionante (6/7, 6/7, 6/4, 6/4, 6/3), e Ivan Ljubicic derrotou Stefan Koubek por 3 a 0 (6/2, 6/2, 6/4). Em Buenos Aires, a Argentina abriu 2 a 0 sobre a Suécia. David Nalbandian venceu Robin Soederling por 3 a 1 (3/6, 6/2, 6/4, 6/1), e Jose Acasuso derrotou Thomas Johansson por 3 a 0 (6/1, 6/1, 6/3). Entre os 8.500 torcedores que estiveram no Parque Roca acompanhando os confrontos, quem mais chamou a atenção foi o ex-jogador de futebol Diego Maradona. O vencedor do confronto entre Argentina e Suécia enfrentará nas quartas-de-final o classificado entre Áustria e Croácia. Na Bielo-Rússia, a equipe da casa fez 2 a 0 no confronto contra a Espanha. Max Mirnyi venceu Tommy Robredo por 3 a 1 (6/3, 6/7, 6/3, 6/3) e Vladimir Voltchkov derrotou David Ferrer por 3 a 0 (6/3, 6/4, 6/3). A equipe classificada desse confronto enfrenta o vencedor de Suíça x Austrália. Na Suíça houve o único empate até o momento, no confronto contra a Austrália. O australiano Peter Luczak derrotou o suíço Michael Lammer por 3 a 1 (1/6, 6/3, 6/0, 6/3). Coube a Stanislas Wawrinka empatar o duelo ao vencer o australiano Chris Guccione por 3 a 1 (7/5, 3/6, 6/4, 7/6). Nesta sexta-feira, também como visitante, a Rússia fez 2 a 0 na Holanda. Nikolay Davydenko venceu Melle van Gemerden por 3 a 0 (7/6, 7/5, 6/4) e Dmitry Tursunov bateu Raemon Sluiter por 3 a 1 (6/7, 6/4, 7/6, 7/6). Quem se classificar espera o vencedor de Alemanha x França. À noite jogam Alemanha x França, EUA x Romênia e Chile x Eslováquia.