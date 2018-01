Campeão britânico suspenso por doping O campeão britânico dos 60 metros rasos, John Skeete, de 22 anos, foi suspenso preventivamente de todas as competições oficiais. O velocista teve resultado positivo para estanozolol, o mesmo anabolizante utilizado pelo canadense Ben Johnson na Olimpíada de Seul, em 1988. Skeete, que tinha participação assegurada no Campeonato Mundial Indoor de Lisboa, alegou inocência para os dirigentes da Associação Atlética do Reino Unido.