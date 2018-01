Campeão Cardinals perde na abertura da temporada da MLB A temporada 2007 da Major League Baseball (MLB) começou neste domingo com a derrota do campeão da World Series do ano passado, o Saint Louis Cardinals, por 6 a 1 para o New York Mets, pela National League. A derrota silenciou os 45.429 fãs do Cardinals, que lotaram o Busch Stadium. Foi a vingança do time de Nova York, que foi eliminado da competição no ano passado justamente pelo campeão. Esta vitória foi garantida graças a duas corridas completas de Carlos Delgado, Paul Lo Duca e Carlos Beltran no terceiro e no quarto innings (entrada) da partida. Com este resultado, o arremessador Tom Glavine alcançou sua 291.ª vitória na carreira. Nesta segunda feira, a competição terá 13 partidas: Arizona Diamonbacks x Colorado Rockies; Boston Redsox x Kansas City Royals; Oakland Athletics x Seattle Mariners; Baltimore Orioles x Minnesota Twins; Pittsburgh Pirates x Houston Astros; Texas Rangers x Los Angeles Angels; Atlanta Braves x Philadelphia Phillies; Flórida Marlins x Washington Nationals; Tampa Bay Devil Rays x New York Yankees; Toronto Blue Jays x Detroit Tigers; Cleveland Indians x Chicago White Sox; Los Angeles Dodgers x Milwaukee Brewers; e Chicago Cubs x Cincinnati Reds.