Campeão com o Corinthians, Castán troca a Roma pela Sampdoria Zagueiro campeão da Libertadores com o Corinthians em 2012, Leandro Castán está de clube novo. O defensor foi anunciado neste domingo como reforço da Sampdoria para o Campeonato Italiano. O time de Gênova pegou o defensor por empréstimo junto à Roma, mas não revelou quanto vai pagar pelo negócio, nem o tempo de duração do vínculo.