Campeão da Maratona de Paris tem presença confirmada na São Silvestre de 2017

A organização da São Silvestre confirmou nesta quinta-feira que a 93ª edição da tradicional prova de rua, marcada para acontecer no próximo dia 31 de dezembro, em São Paulo, contará com a participação do queniano Paul Lonyangata, campeão da Maratona de Paris deste ano.

Por meio de nota oficial, os organizadores da São Silvestre ainda garantiu a presença de Esther Kakuri, também do Quênia, que foi vencedora da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro nesta temporada. Em 2016, Kakuri ficou em quinto lugar na própria São Silvestre.

Antes de triunfar na capital francesa neste ano, Lonyangata ganhou a Maratona de Xangai, em 2015, com direito ao novo recorde da prova, e ele também foi vice-campeão da Maratona de Honolulu, em 2013. Em São Paulo, o fundista queniano fará a sua estreia na prova brasileira, que nos próximos dias terá a confirmação de outros competidores de elite que lutarão pela vitória nas ruas paulistanas.

A largada da São Silvestre ocorrerá a partir das 8h20 do próximo dia 31, na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, e a chegada acontecerá em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

O percurso da São Silvestre deste ano sofreu algumas alterações para aumentar a área de dispersão dos atletas, sendo que um deles ocorreu na própria largada. O outro ajuste foi realizado no trecho do centro da cidade, na região do Largo do Arouche, onde saíram do percurso as ruas Sete de Abril e Dr. Bráulio Gomes.