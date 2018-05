Campeão da MLB, Cubs desfila para cerca de 5 milhões de pessoas em Chicago

A festa pelo título foi digna dos 108 anos de espera. Depois de aguardar mais de um centenário para comemorar novamente a conquista da Major League Baseball (MLB), a torcida do Chicago Cubs compareceu em peso às ruas da cidade para receber os grandes campeões de 2016. De acordo com as autoridades locais, cerca de cinco milhões de pessoas festejaram junto com a equipe nesta sexta-feira.

O Escritório de Gestão de Emergência e Comunicações de Chicago foi o responsável por confirmar o número. Segundo o órgão, ao todo foram cerca de cinco milhões de pessoas que deixaram suas casas para festejar, seja nos mais de 11 quilômetros entre o estádio Wrigley Field e o Grant Park ou no show realizado em um dos principais parques da cidade, no fim do percurso.

O tamanho da festa é proporcional ao da espera de uma das maiores torcidas do beisebol nos Estados Unidos, que só se encerrou na última quarta-feira. Mesmo em Cleveland, o Cubs fechou uma série história diante do Indians ao vencer por 8 a 7, em um jogo extremamente equilibrado e que precisou de entradas extras. A equipe de Chicago chegou a ficar atrás por 3 a 1 na série melhor de sete, mas buscou a virada com as duas vitórias finais na casa do adversário.

Se não era campeão desde 1908, e sequer chegava à decisão desde 1945, o Cubs encerrou a maior seca de títulos de um time de esportes profissionais nos Estados Unidos. Entre os mais entusiasmados pela conquista estava o técnico da equipe, Joe Maddon, que vestia uma camisa com os dizeres: "Nós não fomos péssimos".

"Bem-vindos a Cubstock 2016!", ele gritou à torcida, em alusão ao festival de Woodstock. "Este é um momento incrível para nós. Jamais experimentei algo como o Wrigley Field noite após noite. Também quero felicitar os torcedores. Obrigado por serem tão pacientes."

Quem também foi bastante celebrado pelos jogadores e torcedores foi o catcher David Ross, que já havia anunciado a aposentadoria para o fim da temporada. Chamado de "vovô" pelos companheiros, o jogador de 39 anos teve o talento reconhecido. "Ele me ensinou pessoalmente a ser um verdadeiro vencedor. Ele é como um irmão para mim, me ensinou muito na vida, como ser uma pessoa melhor. Sou grato para sempre a ele. Ele deixa o esporte como campeão", disse Anthony Rizzo, um dos destaques da equipe.

Para se ter uma ideia do tamanho da festa, o número de pessoas nas ruas nesta sexta superou as duas milhões que festejaram no ano passado a conquista do Chicago Blackhawks no hóquei. Foi superior também à estimativa de um milhão do primeiro título do Chicago Bulls na NBA, em 1991.