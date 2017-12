Campeão da MLB em 2015 morre em acidente de carro na República Dominicana

O jogador de beisebol Yordano Ventura, campeão da World Series, a final da liga norte-americana de beisebol, com o Kansas City Royals em 2015, morreu na madrugada deste domingo em um acidente automobilístico na República Dominicana, seu país natal, aos 25 anos.

"Elevamos nossas orações à família de Yordano ao estar de luto pelo falecimento deste garoto. Era tão jovem e tão talentoso, cheio de exuberância juvenil e sempre fazia a qualquer um rir. Vamos superar isso enquanto organização, mas agora é um momento de luto e de celebrar a vida de Yordano", comentou Dayton Moore, gerente-geral do Royals.

Logo após o anúncio da morte do atleta, começaram a chegar homenagens ao Kauffman Stadium, a casa dos Royals. Os torcedores deixaram flores, bonés e outras lembranças de Ventura e o time manteve as bandeiras hasteadas a meio mastro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o porta-voz da unidade militar das patrulhas de estrada da República Dominicana, Ventura sofreu um acidente na comunidade de Juan Adrián, 70km ao noroeste de Santo Domingo. O jogador foi identificado por um parente e as autoridades não esclareceram se ele conduzia o veículo ou se era passageiro.

Ventura estreou na MLB, a Liga Norte-Americana de Beisebol, em 2013 pelos Royals. Em 2014, seu primeiro ano completo no torneio, teve 14 vitórias e dez derrotas durante a temporada e ajudou a equipe a chegar à World Series, que é a grande final do campeonato. O arremessador se destacou na vitória de seu time no jogo seis, empatando a série em 3 a 3, mas o Kansas City foi derrotado na sétima e última partida e ficou com o vice diante do San Francisco Giants.

Coincidentemente, na partida seis da série final de 2014, Ventura homenageou seu compatriota Oscar Taveras, que jogava pelo St. Louis Cardinals e havia morrido dois dias antes em um acidente de carro na República Dominicana.

Reconhecido pelo forte arremesso, com bolas a mais de 160km/h, ele ganhou o apelido de "Ace" Ventura e participou da campanha do título do Kansas City em 2015, com a vitória na World Series sobre o New York Mets. O dominicano foi titular na partida três, justamente a única derrota dos Royals naquela série.

Assim, a MLB perdeu dois arremessadores em acidentes nos últimos quatro meses. Antes de Ventura, em setembro, José Fernandes, do Miami Marlins, morreu ao bater sua lancha em outro barco.

OUTRO ACIDENTE MATA JOGADOR

Horas antes de Ventura morrer, outro acidente automobilístico vitimou um atleta do beisebol na República Dominicana. Também na madrugada deste domingo, Andy Marte bateu seu Mercedes Benz em um muro entre as cidades de San Francisco de Macorís e Pimentel, 150km ao norte da capital.

Marte jogou na MLB entre os anos 2005 e 2014, tendo atuado por Atlanta Braves, Cleveland Indians e Arizona Diamondbacks. Atualmente, o jogador que morreu aos 33 anos estava no KT Wiz, na Coreia do Sul.

Além de Ventura, Marte e Taveras, a República Dominicana também perdeu o jogador de beisebol Andujar Cedeño em uma batida de carro no ano 2000. Com 29,3 mortes a cada 100 mil, o país ostenta a maior taxa de mortalidade por acidentes automobilísticos em toda a América, segundo um estudo de 2015 da Organização Mundial da Saúde. A taxa estava em queda desde 2013, quando marcava 41,7 mortes e era a segunda maior do mundo.