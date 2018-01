Campeão da São Silvestre corre no Uruguai Marílson Gomes dos Santos, campeão da São Silvestre, é o destaque, nesta terça-feira, nos 10 km da Corrida de San Fernando, em Punta del Leste, Uruguai. Entre as mulheres, Ednalva Laureano, 4ª colocada na São Silvestre, tenta o bicampeonato no Uruguai. Márcia Narloch (3ª) e Rômulo Wagner da Silva (2º) também correm.