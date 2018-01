Campeão da Volta da França é pego no exame antidoping O campeão da Volta da França, o ciclista norte-americano Floyd Landis, foi flagrado no exame antidoping pelo uso de testosterona (hormônio masculino). A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela equipe do atleta, a Phonak Cycling - a competição acabou no último domingo, em Paris. "A equipe Phonak foi informada pela União Internacional de Ciclistas (UCI) de que foi encontrado um nível anormal de testosterona no exame feito pelo norte-americano Floyd Landis na 17ª etapa da Volta da França (disputada em Morzine)", explicou o time em nota oficial. Depois que a UCI revelou no começo desta semana que um dos ciclistas da Volta da França havia sido pego no doping, Landis deixou de disputar todas as provas que estavam previstas em seu calendário, o que aumentou os rumores sobre o seu envolvimento. O ciclista e os organizadores da Volta da França ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido. Com o doping, Landis pode ser desclassificado e perder o título da competição francesa, que é a mais famosa do mundo. O norte-americano ainda deve exigir a contraprova. No final de junho, pouco antes do início da Volta da França, as autoridades espanholas acabaram descobrindo uma grande rede especializada em doping por transfusão de sangue, na qual cerca de 50 ciclistas de várias partes do mundo estavam envolvidos.