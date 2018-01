Campeão, Davydenko sobe para terceiro no ranking da ATP Campeão do Masters Series de Paris, o tenista russo Nikolay Davydenko ganhou nesta segunda-feira duas posições no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e assumiu pela primeira vez em sua carreira a terceira posição, com 2.725 pontos. Como ficou ausente da competição francesa para poder descansar, o suíço Roger Federer perdeu alguns pontos, mas manteve com tranqüilidade a ponta. Ele tem 3.350 pontos de vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal, bicampeão de Roland Garros, que é o segundo colocado. Por sua vez, o argentino David Nalbandian perdeu quatro posições e despencou para o sétimo lugar. No entanto, ele estará ao lado dos melhores tenistas da temporada para a disputa do Masters de Xangai, que acontecerá no final de novembro. Além de Nalbandian, participarão: Federer, Nadal, Davydenko, Ivan Ljubicic (CRO), Andy Roddick e James Blake (ambos dos EUA) e o espanhol Tommy Robredo. Com relação aos brasileiros, o melhor colocado no Ranking de Entrada continua sendo Thiago Alves, que agora aparece na 106.º posição, com apenas 413 pontos.