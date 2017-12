Campeão de kitesurf arrasa em Fortaleza O inglês Aaron Hadlow, de apenas 16 anos, aproveitou os bons ventos do litoral cearense e arrasou cinco adversários hoje, no primeiro dia da etapa brasileira do Mundial de Kitesurf, no Beach Park, em Fortaleza. Campeão do circuito mundial de 2004 por antecipação, Hadlow bateu dois espanhóis, um brasileiro, um italiano e um holandês em baterias de oito minutos cada uma e terminou o dia perto do título da etapa, que será decidido sábado. Os quatro brasileiros inscritos no torneio caíram pelo caminho e fazem a repescagem amanhã. Joseph Carneiro e Guilherme Brandão, principais concorrentes defendendo o País, passaram de suas primeiras baterias. Joseph venceu o suíço Marc Ramseier, mas, em seguida, trombou com Hadlow e não teve chance. Guilherme passou pelo alemão Clinton Bolton e perdeu para o espanhol Gianni Aragno, o segundo melhor do dia. Reno Romeu e Rafael Almeida perderam logo em suas baterias de estréia, para, respectivamente, Etienne Lhote (França) e Jose Luiz Ciriaco (República Dominicana).