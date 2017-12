Campeão do GP de Judô sai amanhã Sogipa e São Caetano do Sul decidem amanhã o Grand Prix de Judô. Os gaúchos precisam de apenas uma vitória na série de três combates para ficar com o título, a partir das 18 horas, no ginásio do Imes (Av. Goiás 3.400, São Caetano). No primeiro encontro, a Sogipa, abriu vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-cinco. São Caetano conta com seus medalhistas olímpicos para tentar reverter a desvantagem. Serão premiados o ippon mais rápido, o atleta mais técnico e a melhor torcida.