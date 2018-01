Campeão do Super Bowl em 2012 é encontrado morto aos 27 anos

Mais uma tragédia chocou o mundo do futebol americano nesta terça-feira. O safety Tyler Sash, campeão do Super Bowl em 2012 com o New York Giants, foi encontrado morto em sua residência na cidade de Oskaloosa, Iowa. Ele tinha somente 27 anos e as autoridades não descobriram a causa da morte.

Sash chegou à NFL (principal liga de futebol americano dos Estados Unidos) e surpreendeu logo de cara, ao atuar em todas as 20 partidas do Giants em sua temporada de calouro, incluindo as quatro dos playoffs. Foi recompensado com o título após a vitória sobre o New England Patriots.

Mas a carreira dele estava prestes a sofrer um baque. Sash acabou suspenso das primeiras quatro partidas da temporada seguinte após ser flagrado em um exame antidoping. O jogador chegou a admitir o uso da substância proibida Adderall, mas garantiu que servia apenas para ajudar em seus transtornos de ansiedade.

O fato é que ele nunca mais foi o mesmo. Atuou em somente mais três jogos daquela temporada antes de ser dispensado pelo Giants em 2013. Não encontrou mais espaço na NFL e virou caso de polícia em 2014, quando foi preso em casa, acusado de intoxicação em público, após uma perseguição em alta velocidade.

Nesta terça, seu corpo foi encontrado por um membro de sua família. A autópsia será realizada nesta quarta. O diretor de operações forenses responsável pela investigação, John Kraemer, explicou que seu escritório está trabalhando com a polícia de Oskaloosa para encontrar as causas da morte.