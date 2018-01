Campeão dos 100m confessa ter sido pego no antidoping Campeão olímpico e mundial dos 100 metros rasos, o norte-americano Justin Gatlin admitiu, neste sábado, que este ano deu positivo em um exame antidoping realizado após uma competição de revezamento no mês de abril, em Kansas City, nos Estados Unidos. "Fui informado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos que logo após uma prova de revezamento no dia 22 de abril em Kansas City, dei positivo para testosterona", afirmou Gatlin em um comunicado. "Não tenho como explicar este resultado porque nunca me utilizei de substâncias proibidas e nem autorizei ninguém para que me administrasse qualquer uma dessas substâncias", concluiu.