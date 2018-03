Campeão dos 200 e 400m de Zurique levará 500g de ouro

A organização do Meeting de atletismo de Zurique anunciou nesta segunda-feira que dará 500 gramas de ouro àquele que vencer as provas dos 200 e 400 metros no evento, tanto no masculino, como no feminino. As americanas Allyson Felix e Sanya Richards já anunciaram a intenção de disputar as duas provas do Meeting, a ser disputado em 29 de agosto - uma semana depois dos Jogos de Pequim. Felix foi duas vezes campeã mundial dos 200m e foi integrante da equipe que venceu o revezamento 4x400m no Mundial de atletismo em 2007, na cidade japonesa de Osaka. Já Richards também fez parte do time americano. O Meeting de Zurique faz parte da Golden League, circuito da Associação Internacional da Federações de Atletismo (IAAF, em inglês), e é a etapa que mais prêmios em dinheiro distribui.