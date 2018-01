Campeão, Federer chora e já pensa no Aberto da França Normalmente tranqüilo e controlado, Roger Federer revelou seu lado emocional e chorou ao conquistar o título do Aberto da Austrália, com vitória sobre o surpreendente cipriota Marcos Baghdatis, por 5/7, 7/5, 6/0 e 6/2. As lágrimas vieram por motivos fortes. O tenista suíço estabeleceu novas marcas impressionantes. Ganhou o seu 7. título de um torneio de Grand Slam e o terceiro consecutivo, depois de ter vencido ano passado o tricampeonato em Wimbledon, o bi no US Open e agora também o bi em Melbourne. Este foi o seu 35. troféu de sua carreira e nesta segunda-feira irá completar 105 semanas como o número 1 do mundo. ?Estava tranqüilo ao final da partida, mas na hora de subir para receber o troféu veio tudo de uma vez. Não consegui controlar a emoção. Já tinha feito vários discursos de campeão, mas este estava difícil.? Um pouco mais tarde, na coletiva de imprensa, Federer confessou que estava nervoso e muito ansioso. ?Quando o Marcos começou a sentir cãibras, pensei agora nada pode dar errado e acabei me sentindo muito pressionado.? A conquista na Austrália já coloca o nome de Federer entre os maiores da história, com apenas 24 anos. Superou seus ídolos, Boris Becker e Stefan Edberg, em número de títulos do Grand Slam e iguala-se a outros como John McEnroe e Mats Wilander. ?Deixei Becker e Edberg para trás, mas continuam sendo meus ídolos?, garantiu o campeão. Este terceiro Grand Slam consecutivo repete o feito de 12 anos atrás de Pete Sampras. Coincidentemente tanto Federer como o ex-número 1 norte-americano, jamais venceram em Roland Garros. Por isso, o tenista suíço já promete uma preparação especial para o Aberto da França, na última semana de maio. ?Estou planejando uma preparação especial no saibro, já desde o torneio de Roma, depois em Hamburgo. Ano passado em Roland Garros acho que estive bem, mas Rafael Nadal estava num melhor dia, quando me derrotou, é melhor no saibro, como mostraram seus resultados em 2005, e mereceu ser o campeão na França.?