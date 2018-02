Campeão já tem propostas de luta para 2008 Nem bem havia terminado de festejar a vitória, Floyd Mayweather já tinha propostas para lutar no início de 2008. O primeiro a se candidatar foi Shane Mosley: "Ele me deve uma revanche desde os tempos de amador." O problema de Mosley foi ter perdido em novembro do porto-riquenho Miguel Cotto. Este, sim, parece ter potencial para desafiar o campeão. "Não escolho rivais. Meu empresário sabe o que é melhor para mim", disse Cotto. O próprio Hatton mostrou-se entusiasmado em organizar uma revanche na Inglaterra, mas o duelo perdeu o apelo publicitário.