Campeão júnior estréia bem no WQS Depois de dois dias de espera, finalmente o Hang Loose Pro Contest, em Fernando de Noronha, teve seu início na praia da Cacimba do Padre, com ondas de 1,5 metro e com tubos de ciclo rápido. A competição, válida pelo World Qualifying Series (WQS) marcou a estréia do novo campeão mundial júnior, Pablo Paulino, em competições internacionais. E o jovem brasileiro não decepcionou: passou pelo round dos 144 melhores e está classificado para a segunda fase, prevista para esta quinta-feira. Na bateria, Paulino ficou em primeiro, com Rafael Brasiliense em segundo, garantindo a sobrevivência na competição. "Estava muito nervoso porque a gente entra meio frio na primeira bateria", admitiu o surfista. Outra dificuldade, segundo ele, foi competir logo cedo. "O horário foi ruim porque era hora de maré seca. Mais tarde encheu bem e as ondas foram melhores", avaliou. Segundo ele, a nota final, 13,67, na somatória de suas duas ondas, foi excelente. Nesta quinta-feira ele pega o inglês Russel Winter, e os brasileiros James Santos e Diego Rosa. Favoritos - Nesta quinta-feira é dia dos cabeças-de-chave, favoritos ao título, entrarem na água. O sul-africano Warwick Wright esteve na praia da Cacimba do Padre nesta quarta-feira, para observar alguns de seus adversários e, se depender dele, que quebrou em 2004 a série de vitórias brasileiras em Fernando de Noronha, outro tabu vem a caminho. "Eu me sinto bastante confiante", disse o surfista sobre a possibilidade de ser bicampeão. Segundo ele, o segredo da conquista do Hang Loose no ano passado foi estar concentrado. "E também soube escolher as ondas certas nas baterias." Mas a confiança não significou desprezo aos adversários brasileiros. "Acredito que todos os surfistas sul-africanos têm boas chances, mas os brasileiros também, principalmente Neco Padaratz", avaliou Wright, que tem em Fernando de Noronha um de seus picos preferidos para o surfe. Neco, ainda embalado pela conquista do bicampeonato do WQS do ano passado, é apontado como o principal favorito ao título, mas outros surfistas como Guilherme Herdy, Fábio Gouveia e Marcondes Rocha e Paulo Moura, que nesta quinta-feira obteve a melhor média, 17,07, com um tubo que lhe rendeu a segunda melhor nota do dia 9,40. A melhor onda foi do sul-africano Daniel Redman, 9,67. "Na minha bateria o mar estava em transição, estava ruim no início do dia e na hora começou a melhorar, o vento mudou e eu consegui até pegar um tubo", disse Moura. "Estava bem atento, fiquei sozinho num canto que eu vi que estava legal e consegui pegar duas boas ondas."