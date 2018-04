Campeão mundial abandona decatlo O americano Tom Pappas, atual campeão mundial do decatlo, abandonou nesta terça-feira a competição em Atenas por causa de uma lesão na perna esquerda enquanto disputada a prova de salto com vara. Pappas falhou na primeira tentativa de 4,60m e, depois do salto, começou a massagear o pé. Depois de 20 minutos, o atleta, descendente de gregos, anunciou que abandonaria a prova. Ele estava em quinto lugar na classificação geral e tinha chances de medalha.