Campeão mundial do salto com vara é suspenso 2 anos

O atleta italiano Giuseppe Gibilisco, campeão mundial do salto com vara em 2003, foi condenado a dois anos de suspensão pelo Comitê Olímpico Italiano (Coni) há um mês por declarar que tinha a intenção de consumir substâncias dopantes. A decisão, tomada em 26 de outubro, foi anunciada apenas nesta terça-feira. A sentença anula uma absolvição ao atleta dada por uma Comissão de Apelação em 12 de setembro. Gibilisco, de 28 anos, foi condenado por envolvimento com os casos de doping da investigação penal conhecida como "Oil for Drugs", surgida em 2004 após uma análise das escutas telefônicas do médico Carlo Santuccione, suspenso anos atrás por fornecer substâncias proibidas. Com a decisão de hoje, Gibilisco desiste de voltar às competições. Ele até já tinha anunciado que seu objetivo era estar nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim. Segundo a sentença divulgada hoje, o atleta sabia quem Santuccione era desde o início. Ele confessou que foi ao médico "não só para obter integradores vitamínicos, mas para pegar receitas de substâncias também proibidas, capazes de aumentar seu rendimento". "A prova do fato é que o atleta escondeu da Polícia Financeira e da Federação que tinha ido ao doutor Santuccione justamente por temer que seu bom desempenho estivesse ligado ao doping", diz a sentença. Segundo o juiz, Gibilisco queria utilizar substâncias dopantes e até analisava como escapar dos exames antidoping surpresa.