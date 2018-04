Campeão mundial, jamaicano é banido O velocista Steve Mullings, campeão mundial do revezamento 4 x 100 metros em Berlim/2009 e dono da 4.ª melhor marca de 2011 nos 100 metros (9s80), foi banido do esporte ao ser flagrado no doping pela segunda vez na carreira. O jamaicano, que já havia cumprido suspensão entre 2004 e 2006, deu positivo para o diurético furosemida (um agente mascarante) em teste realizado em junho, durante as seletivas de seu país para o Mundial de Daegu, disputado em agosto. Seu advogado, Alando Terrelonge, afirmou que o velocista foi punido com uma "sanção draconiana".