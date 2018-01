Campeão mundial, Sertão luta em São Caetano O título mundial conquistado em janeiro mudou para melhor a vida de Valdemir Sertão Pereira. O pugilista, de 31 anos, mudou da casa simples e pequena nos fundos de um bar em São Caetano do Sul para um apartamento alugado de dois dormitórios. Hoje, o baiano não precisa mais ir treinar de bicicleta. Pode ir de Golf, modelo 1997, que comprou parcelado. ?Mas ainda tenho muitas dívidas. O pior é que não consigo patrocínio, mesmo colocando o nome do País lá em cima. Muita gente, políticos principalmente, vem dar tapinhas nas costas, promete um monte de coisa, mas ajuda que é bom, nada?, disse Sertão, que sobe no ringue neste domingo, às 22 horas, para enfrentar o bielo-russo Yuri Romanovic, no Instituto Municipal de Ensino Superior, em São Caetano do Sul. O duelo será transmitido ao vivo pela RedeTV, mas não vale o cinturão da Federação Internacional de Boxe. Serve apenas de preparação para a primeira defesa do título de Sertão, que será dia 13 de maio, em Boston (EUA), diante do britânico Esham Pickering.