Campeão mundial vence regata em São Paulo O barco do capitão Thomas Summer (atual campeão mundial), que tem Felipe Brito como proeiro e Mark Pineda como balineiro, venceu hoje a terceira e única regata do dia no programa de provas do Mundial Júnior Lightning (sub-20), na Represa do Guarapiranga, em São Paulo. Com duas vitória e um segundo lugar, em três regatas, o capitão Summer lidera a competição com 4 pontos perdidos (ainda sem o descarte). O paulistano Summer, de apenas 17 anos, é considerado uma das revelações da vela nacional. Os iatistas, que tiveram de esperar pelo vento boiando por quase três horas ? motivo pelo qual a organização decidiu não realizar a segunda regata do dia ? viram também a prova de recuperação de outra tripulação brasileira, com Marcelo Belloti, Eduardo Molina e Alejandro Carri, que chegou a estar em nono lugar, mas foi segundo colocado. A tripulação tem cinco pontos perdidos. Em terceiro lugar, com 14 pontos perdidos vem também uma tripulação brasileira, com João Augusto Hackerott, Constantin Vassilas e Jorge João Zarif. O Mundial prossegue quinta-feira, com mais duas regatas, no Clube de Campo São Paulo. Amanhã é dia de folga. O torneio termina sexta-feira ou sábado, de acordo com as regatas em atraso.