Campeão na primeira etapa, Julian Wilson é eliminado em Bells Beach

Jesse Mendes acabou sendo o único brasileiro a competir na noite deste domingo (manhã de segunda-feira na Austrália) na etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe. E o paulista de 25 anos, nascido em Guarujá, foi eliminado na terceira fase da competição ao ser superado na bateria que dividiu com o australiano Owen Wright.

O surfista da casa somou 15,14 pontos nas duas melhores notas dadas pelos juízes, enquanto Mendes contabilizou 10,33. O brasileiro só conseguiu pegar duas ondas, enquanto Wright escolheu melhor as suas para garantir classificação ao estágio seguinte do evento que abriga a segunda etapa do calendário da elite em 2018.

Apenas seis das 12 baterias que estavam previstas para acontecer foram realizadas nesta noite de domingo (no horário de Brasília) após a Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) ter resolvido adiar a continuidade da disputa. A organização justificou que as condições desfavoráveis do vento, que prejudicam as formações das ondas, como motivo para transferir os outros seis duelos previstos para o dia seguinte. A primeira chamada está programada para ocorrer às 18 horas (de Brasília) desta segunda-feira (7h de terça na Austrália).

Cinco surfistas brasileiros estão nestas baterias restantes da terceira fase de Bells Beach, sendo que o único a enfrentar um estrangeiro será Adriano de Souza, o Mineirinho, que medirá forças com o norte-americano Conner Coffin. Logo em seguida, Filipe Toledo e Italo Ferreira se enfrentarão na primeira disputa 100% brasileira do dia. E a outra ocorrerá justamente na 12ª e última bateria desta fase, com Gabriel Medina e Willian Cardoso travando outro embate decisivo.

Nas outras cinco baterias que foram realizadas neste domingo, além da que eliminou Jesse Mendes, três de quatro australianos venceram para avançar à quarta fase. O único eliminado, porém, foi Julian Wilson, campeão da etapa que abriu esta temporada, em Gold Coast, também na Austrália. Ele foi surpreendido pelo norte-americano Patrick Gudauskas, que somou 10,73 pontos, contra 9,37 do local na última disputa ocorrida antes do adiamento das outras baterias.

Já entre os locais que avançaram, Wade Carmichael superou o sul-africano Jordy Smith, Matt Wilkinson bateu o norte-americano Griffin Colapinto e Mick Fanning eliminou o havaiano Sebastian Zietz. Outro que se garantiu na quarta fase foi o taitiano Michel Bourez, que passou por Kolohe Andino, dos Estados Unidos.