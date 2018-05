Campeão nacional de cross country é pego no doping Campeão brasileiro de cross country no ano passado, o atleta Gilmar Silvestre Lopes, da equipe Pé de Vento, uma das principais do País, foi pego em exame antidoping realizado durante a Copa Brasil de Cross Country, em 9 de fevereiro passado. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) informou que ele está suspenso provisoriamente.