Campeão olímpica disputará GP Brasil A norte-americana Stacy Dragila, campeã olímpica do salto com vara em Sydney/2000 e recordista mundial da prova (4,81 metros), é a primeira atração internacional confirmada para a disputa do 18º GP Brasil de Atletismo, no dia 5 de maio, em Belém, no Pará. A competição, que integra o circuito Grand Prix da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF), servirá também para inaugurar o estádio Edgar Proença, no Espaço Olímpico de Belém. Serão realizadas 18 provas, das quais 14 contarão pontos para o GP. Dos brasileiros, Hudson Santos de Souza, recordista sul-americano dos 1.500 m rasos (3min33s99), e Maurren Maggi, quarta colocada no ranking mundial do salto em distância em 2001, já confirmaram presença. No masculino, contam pontos para o GP: 100 m, 400 m, 1.500 m, 400 m com barreiras, salto triplo, salto em altura e arremesso do peso. No feminino, contam pontos: 100 m, 400 m, 1.500 m, 100 m com barreiras, salto em distância e lançamento do dardo.