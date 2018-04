Campeão olímpico de judô é demitido por assédio sexual

Uchishiba, de 33 anos, anunciou sua aposentadoria dos tatames em outubro de 2010, mas já treinava a equipe feminina da universidade desde abril do ano passado. De acordo com a imprensa local, ele havia passado a perseguir uma aluna, de menos de 20 anos, depois de servir bebida alcoólica a ela - no Japão, a idade mínima para o consumo de álcool é de 20 anos.

Ainda como judoca, Masato Uchishiba conquistou duas medalhas de ouro olímpicas na categoria até 66 kg, em Atenas, 2004, e Pequim, 2008. Em 2005, ele foi derrotado pelo brasileiro João Derly e ficou com a prata no Mundial do Egito.