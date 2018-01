Campeão olímpico disputa Eldorado-Brasilis A 5ª edição da Regata Eldorado-Brasilis terá a participação de um campeão olímpico. Eduardo Penido, medalha de ouro nos Jogos de Moscou/80 (classe 470 do iatismo), será o comandante do veleiro Oi/Nokia/Sorsa, um dos 22 barcos já confirmados na prova - a largada acontece em 17 de janeiro. A Eldorado-Brasilis é a prova mais longa de vela oceânica do Brasil: são 630 milhas náuticas no percurso Vitória - Ilha da Trindade - Vitória. A Regata, uma realização da Rádio Eldorado, tem patrocínio de Cenoura & Bronze e o apoio da Marinha do Brasil, da Prefeitura Municipal de Vitória, do Iate Clube do Espírito Santo e da Federação Capixaba de Iatismo.