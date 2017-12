Campeão olímpico dos 1.500 e 5.000 m anuncia aposentadoria O marroquino Hicham El Guerrouj, campeão olímpico dos 1.500 m e dos 5.000 m nos Jogos Olímpicos de Atenas, anunciou nesta segunda-feira a sua aposentadoria do atletismo. "Estou deixando a competição. Esse momento é oficial e difícil", disse o atleta em entrevista coletiva, em Casablanca. "Durante 16 anos, eu vivi esporte. Agora, vou começar uma nova vida. Não tenho mais nenhuma vontade e motivação para continuar competindo. Eu estou parando para ter mais tempo com minha família e focar o meu negócio", disse. Considerado o melhor corredor dos 1.500 metros da história - ele obtém o recorde mundial da categoria, com 3min26s00 -, o fundista marroquino não disputou a temporada passada por causa de um vírus e teve de deixar o mundial indoor de março por causa de uma lesão nas costas. "Agradeço a todos aos que me ajudaram durante a minha carreira. Espero que as autoridades e os atletas marroquinos continuem trabalhando para que o atletismo continue forte no país", acrescentou El Guerrouj, que está com 31 anos. Além das medalhas de ouro em Atenas-2004, Hicham El Guerrouj também tem as melhores marcas do mundo nas provas da milha (3min43s13) e dos 2.000 metros (4min44s79).