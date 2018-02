Campeão olímpico, Massú conquista o Brasil Open Medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, o chileno Nicolas Massu conquistou o título do Brasil Open, ao vencer o espanhol Albert Martin por 6/3 e 6/4, neste sábado à noite, na Costa do Sauípe. A vitória teve um sabor especial para o tenista do Chile. Afinal, foi o primeiro troféu que ganhou desde que foi campeão olímpico. Por isso, comemorou com emoção a conquista em pleno Carnaval baiano. ?Queria muito ter vencido em Viña Del Mar (onde foi finalista há três semanas), mas acho que esta conquista compensa todo o esforço e estou emocionado com meu primeiro título depois da Olimpíada?, afirmou. Pelo campeonato, Nicolas Massu embolsou um cheque de US$ 52 mil e somou 175 pontos no ranking mundial. O espanhol Albert Martin teve como consolo o fato de ter defendido os pontos da final do ano passado, quando perdeu o título para o compatriota Rafael Nadal. Na entregua do prêmio na Costa do Sauípe, Massu fez um discurso emocionado recebendo o troféu numa cerimônia em que estavam em quadra dois dos maiores nomes da história do tênis latino americano, o argentino Guillermo Vilas, dono de quatro títulos de Grand Slam, e a brasileira Maria Esther Bueno, com sete troféus de simples de Grand Slam.