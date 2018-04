Campeão olímpico no ciclismo é flagrado em exame antidoping

Campeão olímpico no ciclismo de estrada nos Jogos de Pequim-2008, o espanhol Samuel Sánchez foi suspenso nesta quinta-feira após ter sido flagrado em exame antidoping. Ele testou positivo em um teste realizado fora de competição.

De acordo com a União Ciclística Internacional (UCI), o ciclista da equipe BMC Racing deu positivo para um hormônio de crescimento em uma amostra colhida no dia 9 deste mês. Por essa razão, ele foi suspenso de forma provisória até o resultado da amostra B do mesmo exame.

Sánchez, de 39 anos, foi campeão olímpico no ciclismo de estrada na Olimpíada de 2008. Também venceu cinco etapas individuais da Volta da Espanha entre 2005 e 2007. Tem ainda um triunfo em etapa da tradicional Volta da França, em 2011.

Por causa da punição provisória, o espanhol já está fora da Volta da Espanha, que terá início no sábado. "A BMC Racing Team está extremamente desapontada por compartilhar estas notícias às vésperas da Volta da Espanha", anunciou a equipe, que vai ter o belga Loic Vligen para o lugar de Sánchez.