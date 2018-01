Campeão, Ulbra vai ser desmontado Um dia após vencer a Superliga Nacional Masculina de Vôlei, o time da Ulbra já não existe mais. A equipe fez uma excelente campanha no playoff decisivo e ficou com o título da temporada com três vitórias consecutivas sobre a Unisul, a última, no sábado, por 3 sets a 0 (25/16, 25/16 e 25/22), em Florianópolis. A equipe de Canoas conquistou o terceiro título em seis anos de existência, mas comemorou ciente de que o elenco campeão será desmontado. O levantador Ricardinho, que agradeceu a Deus a excelente fase que atravessa, jogou a final com contrato já assinado com o Telemig Celular/Minas - vai substituir Maurício, que se desentendeu com o técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, e pode tomar o caminho da Itália. "Esses últimos meses estão sendo incríveis para mim. O título mundial, no ano passado e, agora, a conquista da Superliga. É muita coisa boa acontecendo na minha vida", observou Ricardinho, que conquistou o seu primeiro título de campeão brasileiro, assim como o técnico Marcelo Fronckowiak, que esteve no comando de um time adulto pelo primeira vez em sua carreira. Marcelo Negrão, que foi para a Ulbra preterido pelo Suzano, após a longa e delicada recuperação de uma cirurgia no joelho, comemorou com muito choro. O técnico do time de Canoas, Marcelo Fronckowiak, disse que a Ulbra vai tentar manter o grupo, mas sabe que não será fácil. "Os jogadores estão valorizados no mercado e o assédio vai ser grande." Polêmica - Suspenso por 30 dias por não ter comparecido ao controle antidoping após o segundo jogo da final entre Ulbra e Unisul, o jogador Carlão, campeão olímpico em Barcelona, 1992, terá cinco dias para apresentar sua justificativa. Carlão, que foi sorteado para fazer o exame, não se apresentou no prazo de 60 minutos determinado pelo regulamento. Segundo Renan Dal Zotto, supervisor da Unisul, Carlão foi para o hotel assim que terminou a partida alegando que não havia sido comunicado sobre sua escolha para o antidoping. Voltou para o ginásio, quando foi procurado pelo pessoal do clube, mas chegou 1h13min depois, não podendo mais fazer o exame. Renam disse que a Unisul colocará um advogado para ajudar na defesa de Carlão, de 38 anos, que voltou à quadra apenas para jogar a fase final pela Unisul.